Crisi Ferragni-Fedez | “la strategia di Chiara per far ricadere la responsabilità sul rapper” | gli amici svelano i retroscena

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Latranon è stata un fulmine a ciel sereno. O almeno questo è quel che sostiene il settimanale Oggi, che nel numero in edicola il 29 febbraio ricostruisce la situazione servendosi di fonti vicine ale all’influencer. Tutto sarebber iniziato dopo lo scandalo del pandoro, quando ilavrebbe chiesto il licenziamento di Fabio Maria Damato, il braccio destro della moglie, anch’egli indagato. Poi una serie di indizi: lei che si mostra senza fede e rimuove il marito dalla foto profilo su Instagram, il viaggio dia Miami con l’assistente Eleonora (“Dovevo prendere una boccata d’aria”, avrebbe confidato agli). E ancora la cena di San Valentino da Cracco, quando in realtà la coppia sarebbe separata da ...

Lui cacciato di casa: Erano in Crisi da mesi, lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. La fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez non è stata ...corriereadriatico

Chiara Ferragni e Fedez divorziano Cosa sappiamo: La storia tra Chiara Ferragni e Fedez si fa complicata. Si mormora che la loro separazione sia solo una mossa per distogliere l’attenzione dai problemi con la legge che Chiara sta affrontando. Tutto è ...napolike

Fedez mostra il dente scheggiato: “Mi si è rotto per un pugno durante gli allenamenti di boxe. Un pulmino per Lourdes” – VIDEO: Il periodo non sembra essere dei migliori per i Ferragnez. Nelle ultime Instagram stories Fedez ha condiviso con i suoi follower l’ultima “sfortuna” che gli è capitata: la rottura di un dente durante ...ilfattoquotidiano