Crescono le Pmi italiane delle rinnovabili | +13% nel 2023 | un terzo in Lombardia | Lazio e Campania

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le imprese attive o potenzialmente attive nella filieraenergieammontano a 37.655 unità, contro le 33.257 dell’anno precedente, evidenziando un aumento del 13,2%. La distribuzione per tipologia di energia rinnovabile – piuttosto in linea con i dati dello scorso anno – vede un 74,4% di tali imprese che esplicitano attività sul fotovoltaico, seguite da un 37,1% per l’eolico, 23,2% sulle bioenergie (ovvero biomasse e biogas), 17,6% sull’idroelettrico, 13,0% nel geotermoelettrico e 8,1% nel solare termico. E’ quanto emerge dal rapporto Filiere del Futuro, presentato oggi, alla fiera di Rimini, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) sulla transizione energetica. Geografia produttivain Italia, promosso e realizzato da ...