Cremona | aggredisce ausiliario della sosta che lo ha multato | condannato a otto mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – “Toglimi la multa o ti ammazzo” e poi spintoni e pugni. Mercoledì in tribunale aun cremasco è statodi reclusione per un fatto accaduto nel giugno del 2019. All’inizio dell’estate di cinque anni fa, questa persona aveva parcheggiato la sua auto negli stalli blu senza esporre il ticket e aveva preso una multa. Quando aveva scoperto la sanzione, aveva chiamato l', che era nei pressi, chiedendogli di strapparla. Al rifiuto, si era arrabbiato, aveva preso la multa e aveva minacciato di fargliela mangiare, lo aveva poi colpito con un paio di pugni alla spalla e alla mano, gli aveva gettato a terra la cartelletta delle multe e lo aveva minacciato di morte, per poi salire sulla ...