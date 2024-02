Credito | 1 italiano su 5 ha più di quattro debiti Ecco l’identikit

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Uomo, over 40, impiegato in attività commerciali a tempo indeterminato, duecontratti a causa di prestiti personali per una cifra tra i 10mila e i 20mila euro: questo èdella persona media indebitata in Italia. A livello geografico, in Lombardia (16,1%), Lazio (11,8%) e Campania (9,2%) si riscontra il maggior numero di persone con. Complessivamente unsu cinque ha più dida saldare e oltre la metà impiega almeno due anni per estinguere il proprio passivo. È quanto emerge dal primo Osservatorio sull?indebitamento di Bravo, la fintech che opera nella gestione e liquidazione deiprivati, che ha intervistato oltre 9mila persone che affrontano una situazione di indebitamento per analizzare ...