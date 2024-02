Cos’è l' ”operazione Menai Bridge” | il piano per i funerali di Re Carlo III | “E’ già stato definito tutto nei minimi dettagli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)III sa che non c’è nulla di personale in questo, ma di fatto l’organizzazione del suo post mortem è già pronta.è il nome in codice per mettere in fila le procedure che si attiveranno per i dieci giorni successivi al momento in cui il sovrano esalerà l’ultimo respiro. La procedura è ormai nota a tutti, si chiamavaLondonquella attivata quando la regina Elisabetta II morì nel suo amato castello di Balmoral, in Scozia, l’8 settembre del 2022. In quel caso si sommò anche l’Unicorn per trasferirla a Londra. Il nome scelto per questo re, invece, è quello del ponte sospeso che si trova in Galles ed è legato al suo lungo rapporto con quella terra della quale èil principe più longevo, portando ...