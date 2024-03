Cos’è l’IBCLC come diventare Consulente Professionale in Allattamento Materno

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quante volte parlando dell’al seno abbiamo evidenziato i problemi cui si può andare incontro in termini di difficoltà nell’attaccamento, disturbi e dubbi di vario tipo? L’al seno, complice anche la sua importanza, è una realtà complessa e articolata che non si risolve nella sua apparente semplicità di offrire il seno al bambino. In aiuto delle donne e dei genitori che necessitano di supporto all’ci sono una serie di figure professionali a cui fare riferimento, tra cui ilin(IBCLC), una figura a cui rivolgersi in caso di necessità, ma anche una professione che è possibile esercitare. Cosa significa IBCLC? International Board Certified Lactation Consultant, questo il significato ...