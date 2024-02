Cosa sappiamo di Death by Lightning | un cast d’eccellenza per la serie Netflix

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È unstellare quello che si sta formando perby, nuovacreata da Mike Makowsky (Bad Education) e prodotta con David Benioff e D.B. Weiss, gli stessi de Il trono di spade e Il problema dei 3 corpi. Il titolo, ordinato daall’inizio di febbraio, è un adattamento televisivo del romanzo di Candice Millard Destiny of the Republic. Lanarra la storia del Presidente degli Stati Uniti d’America James Garfield, della sua ascesa e del suo rapporto con Charles Guiteau, inizialmente suo grande ammiratore e poi suo assassino. Nel ruolo dei due protagonisti sono stati annunciati Michael Shannon (George & Tammy) e Matthew Macfadyen (Succession). A loro si sono aggiunti anche Nick Offerman, già apprezzato in Parks and Recreation e nel suo ruolo in The ...