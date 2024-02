Cortei | Zambito Pd | ' Piantedosi non convince | chieda scusa a ragazzi e fermi repressione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Al ministrodico: li ho incontrati iche hanno manifestato a Pisa e che sono rimasti feriti, ci ho parlato. Lo faccia anche il ministro, li inviti al Viminale, ci parli e poi faccia l'unica cosa che doveva fare venerdì scorso,loro. Solo così potrà tentare di ricostruire quel patto tra lo Stato e quella bellissima piazza che a Pisa venerdì scorso si è riempita in modo fermo e pacifico”. Lo ha detto la senatrice pisana del Pd Ylenia, nel suo intervento in Aula dopo l'informativa del ministro. “L'intervento del ministro dell'interno non ci ha convinto e andremo avanti – prosegue- Non siamo qui solo per chiedere chiarezza, non ci basta. Siamo qui a chiedere al ministro di fermare ...