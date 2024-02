Cortei | Tajani | processo a forze ordine è grave errore sinistra

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (askanews) – “Dobbiamo ricordare che poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della penitenziaria e anche della polizia locale rischiano ogni giorno. Sono persone che guadagnano poco, che rischiano la pelle tutti i giorni, e guai a togliere loro la solidarietà. Fare ilalledell’è un, laha provato a farlo e non si può pensare che l’di qualcuno, 2, 3, 4, 5 persone, può essere imputato a centinaia di migliaia di donne e uomini che che fanno parte delledell’”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e vice premier Antonio, a margine di un convegno di Forza Italia alla Camera. “Fi rimane a sostegno delle...

Scontri ai Cortei, Governo preoccupato per il clima di tensione: Meloni e Tajani ribadiscono il sostegno alle forze dell’ordine: Scontri ai Cortei, Governo preoccupato ... Sulla vicenda, è intervenuto in mattinata anche il vicepremier Antonio Tajani che ha commentato positivamente le dichiarazioni del Presidente della ...tag24

Meloni: "Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni alle forze dell'ordine". Mattarella esprime solidarietà agli agenti aggrediti: Intervista della premier al direttore del Tg2: "In Sardegna qualcosa è stato sbagliato ma le sconfitte sono un'occasione per mettersi in ...agoramagazine

Scontri Pisa, Tajani: "Fare processo a forze dell’ordine è un errore": Af affermarlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno sull’energia intervendo sugli scontri ai Cortei di Pisa e Firenze. "La sinistra ha provato a farlo, ma ...reggiotv