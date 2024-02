Cortei | Schlein | inaccettabile silenzio di Meloni su studenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (askanews) – E’ “” che da Giorgiae Matteo Piantedosi non siano venute parole di solidarietà verso i giovani picchiati alle manifestazioni. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyin conferenza stampa. “Tra le critiche che abbiamo fatto alla ricostruzione di Piantedosi ne aggiungo una: èche mancasse una parola di solidarietà agliferiti in questi giorni e che mancasse da giorni una parola della presidente del Consiglio”. La premier, ha insistito, “interviene, fa battute con la stampa estera – questo le viene bene! – ma non ha speso una parola di solidarietà. Noi abbiamo detto dall’inizio: basta manganellate sugli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.