Cortei | Ronzulli | ' armate mano di chi scenderà in piazza per dichiarare guerra a uomini in divisa'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Dovremmo avere il coraggio di dire che non esiste il diritto a fare manifestazioni non autorizzate, e a forzare il cordone di polizia, che impedisce l'acceso a zone non autorizzate". Così la senatrice di Fi, Licia, nel dibattito in Senato, dopo l'informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Pisa e Firenze. Neidi Firenze e Pisa "hanno usato minori come scudi umani". "Le forze dell'ordine difendono la nazione a prescindere dal governo in carica -aggiunge- state minando la credibilità di chi difende ogni giorno. State armando ladi quanti scenderanno inperagliin".

