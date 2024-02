Cortei | Nicola Magno NSC | «Elly Schlein esprima solidarietà alle ffoo ferite | anziché ai manifestanti violenti»

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) «Fanno specie le dichiarazioni di, a margine dell’informativa alla Camera del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal quale si aspettavaper gli studenti di Pisa. Vorrei ricordare alla segretaria del Pd che ieri a Torino una volante della Polizia è stata assaltata e qualche settimana fa a Milano e Napoli, diversi Carabinieri sono rimasti feriti all’esterno della sede Rai, ma da lei e dal suo partito non è arrivato alcun messaggio di ferma condanna per la violenza nei confronti dei colleghi, né». Così, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Sempre a Torino, oggi, un poliziotto è stato aggredito con una bottiglia in vetro da un 33enne extracomunitario, laperò ha uno strano ...