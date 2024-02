(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Avremmo voluto trovare nell?informativa di Piantedosi due affermazioni nette: no ainei confronti delle forze dell?ordine e no allee nella gestione dell?ordine pubblico. La seconda parte è mancata?. Lo ha detto nell?aula di Montecitorio il segretario di +Europa, Riccardo, dopo l?informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Pisa. ?Noi ringraziamo gli agenti materialmente al termine di ogni nostra manifestazione. Lo facciamo perché è grazie al loro lavoro che possiamo manifestare democraticamente e in sicurezza. Ecco perché – ha sottolineato– chiediamo a Piantedosi di chiarire a chi si riferiva insieme alla presidente del Consiglio quando hanno detto che qualcuno sta togliendo il sostegno alle forze ...

Il ministro: " immagini mai belle da vedersi, non piacciono neanche ai poliziotti". L'informativa in Cdm: "Nessuno ha interesse ad alzare il livello di ... (sbircialanotizia)

Cortei: Magi, ‘no processi sommari ma neanche manganellate sommarie’: Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Avremmo voluto trovare nell’informativa di Piantedosi due affermazioni nette: no ai processi sommari nei confronti delle forze dell’ordine e no alle manganellate sommarie ...ilsannioquotidiano

Mo: Giordania condanna attacco a persone in fila per ricevere aiuti a Gaza: Amman, 29 feb. (Adnkronos) – La Giordania ha condannato l’attacco di Israele alle persone in fila per ricevere aiuti a Gaza, che stamattina almeno 104 morti e 760 feriti. “Condanniamo il brutale ...ilsannioquotidiano

Manganellate su studenti a Pisa, trasferita dirigente reparto mobile di Firenze: Quelle sugli scontri al corteo di Pisa sono "imMagini mai belle da vedersi ... a chi manifesta pacificamente e' profondamente illiberale". Per Riccardo Magi di Più Europa "l'abuso della forza non può ...periodicodaily