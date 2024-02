Cortei | Lisei Fdi | ‘non si difendono forze dell’ordine a fasi alterne’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Ledell?ordine vanno difese sempre e non aalterne come fa la sinistra che ha una memoria selettiva. E? per questo motivo che ne aumenteremo gli stipendi e le dotazioni di organico, perché siamo convinti che occorra dare un riconoscimento a chi compie il proprio dovere. Siamo per la libertà di manifestare e condividiamo il messaggio del presidente Mattarella, e anche in questo caso non come fa la sinistra”. Lo dichiara in Aula il senatore di Fdi Marco. “E anche sui fatti di Pisa chiediamo che vengano accertate le responsabilità personali se ve ne sono state, ma vorremmo anche che si vedessero le immagini prima delle manganellate quando ai poliziotti sono stati rivolti insulti, sputi e minacce. Ribadisco che non si sta con ledell?ordine chiedendone i numeri ...