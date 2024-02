Cortei | De Corato Fdi | ‘Schlein dia solidarietà a Meloni su attacchi De Luca’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Dalla Schlein giungono parole false e ipocrite in merito alla posizione dell?esecutivo nei confronti delle recenti manifestazioni. Il governo si è espresso chiaramente in merito a quanto accaduto a Pisa: il ministro Piantedosi ha infatti detto oggi alla Camera di condividere le parole del Presidente della Repubblica sottolineando che ?l’autorevolezza delle forze di polizia non si nutre dell’uso della forza?. Ancora una volta il segretario del Pd ha perso l?occasione di tacere. Elly Schlein dovrebbe, invece, intervenire sul vergognoso e ignobile attacco che quotidianamente ormai sta facendo il suo governatore De Luca contro il presidente del Consiglio.volgari e inqualificabili, inaccettabili per chiunque e a maggior ragione per chi ricopre una carica istituzionale”. Lo dice Riccardo De, deputato di Fratelli ...