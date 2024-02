Cortei | Conte | ' inaccettabile pensare che problema siano giovani che manifestano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - "Quando si parla di stato di diritto, a differenza di quello che è stato scritto nel mattinale diffuso da Chigi dal duo Meloni-Fazzolari, significa che ci sono dei principi costituzionali da far rispettare: la libertà di manifestazione del pensiero. Che cistudenti che vogliono esprimere preoccupazione di fronte al massacro che si sta realizzando a Gaza, io lo trovo democratico e positivo" e "che il, le manifestazioni deidi tutto il mondo che in questo momento si sono uniti per denunciare questo massacro, è assolutamente". Così il presidente del M5S Giuseppein un punto stampa a L'Aquila.