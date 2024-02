Corte suprema apre inchiesta su Puigdemont per terrorismo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laspagnola ha deciso all'unanimità l'apertura di un'per l'ex presidente catalano ed eurodeputato Carlese per l'ex deputato catalano Ruben Wagensberg ipotizzando il reato diper il caso Tsunami, relativo alle proteste violente della piattaforma indipendentista nel 2019, all'indomani delle condanne dei leader indipendentisti catalani. Lo si apprende da fonti giudiziarie citate dalla tv nazionale Rtv. La decisione delladi dichiararsi competente e di indagare Carlese Ruben Wagensberg, attualmente eurodeputati, per il reato diin relazione alle proteste dello Tsunami Democratic ha visto il parere contrario della Procura dell'alto tribunale dell'Audiencia ...

