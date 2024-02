Corso Donne Impresa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Scuola, comunicazione e interazione per l’infanzia: cento imprenditrici agricole al Presenti anche socie di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza Un performativo per migliorare la comunicazione e l’interazione con i bambini. È quello promosso dal gruppodi Coldiretti Lombardia, che ha riscosso un grande successo con la partecipazione di un centinaio di imprenditrici agricole provenienti da tutta la regione, una decina delle quali delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza. Il– precisainterprovinciale – si è sviluppato in tre diverse tappe tra Milano, Como e Brescia, con l’ultimo appuntamento che si è svolto mercoledì 28 febbraio presso l’agriturismo Roccolo a Bedizzole (BS). Tenuto da Paola Bassoli, ex designer e pittrice esperta di ...

