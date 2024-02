CorrSport – Napoli travolgente a Sassuolo | statistiche da urlo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport elogia ilstraripante a: 6 gol, 27 tiri, 72% possesso palla.dache fanno rimpiangere una stagione buttata via. CALCIO– Iltravolge ilper 6-1 con una prova straripante, facendo rimpiangere una stagione buttata via. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, evidenziando ledadegli azzurri. Ben 6 gol segnati con la tripletta di Osimhen e la doppietta di Kvaratskhelia. 27 conclusioni verso la porta, 72% del possesso palla gestito con autorità. Numeri impressionanti che certificano la ritrovata verve dei partenopei. Dati che fanno rammaricare per come è stata sprecato un campionato che poteva regalare ben altre soddisfazioni. Ora però il ...

