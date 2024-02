Corinne Baroni | Premio Guido Cantelli | “Così abbiamo fatto rinascere una delle più importanti iniziative per i giovani direttori d’orchestra”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Direttore del Teatro Coccia e Direttore artistico delparlacompetenze manageriali come presupposto fondamentale perculturali simili: “Sinergia e organizzazionerisorse umane. Importante valorizzare il Know How interno” Novara, 29 febbraio 2024. Una giuria di livello internazionale,provenienti da tutto il mondo, partner pubblici e privati a