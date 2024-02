Cori “insultanti” contro Gasperini | il Giudice Sportivo multa l’Inter

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano. Iche San Siro ha riservato a Gian Pierodurante Inter-Atalanta costano unaalla società nerrazzurra. Il, infatti, nel comunicato emesso giovedì (29 febbraio) ha comminato alun’ammenda di 4mila euro. Il motivo: “per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonatonei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”. In più momenti del match si è alzato il coro, ben distinguibile, “figlio di p…”.anche per l’Atalanta, di 1.500 euro, per Berat Djimsiti, ammonito per proteste, ma con la sanzione aggravata dal fatto di essere il capitano. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su ...

Giudice A: un turno di stop per Bastoni: Ammenda di 4.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato Cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". (ANSA).sport.tiscali

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di squalifica per Bastoni ed ammenda di 4mila euro all'Inter: Ammenda di 4.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato Cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".napolimagazine

serie A, un turno di stop per Bastoni: Ammenda di 4.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato Cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".sportmediaset.mediaset