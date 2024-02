Corbo | “Calzona un maestro di coerenza contro la presunzione di Rudi Garcia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 febbraio 2024)analizza il successo del Napoli sul Sassuolo, elogiando latattica die criticando le scelte presuntuose di. Nel suo ultimo editoriale per Repubblica, Antonioha dedicato ampio spazio alla straordinaria prestazione del Napoli sul campo del Sassuolo, sottolineando l’importante contributo di Francesco. L’allenatore, uno dei tre in staffetta, ha conquistato l’ammirazione diper la suatattica e il pragmatismo dimostrato nel mantenere il modulo 4-3-3 sin dall’inizio della stagione. “Un ruolo l’ha avuto anche Francesco. Dei tre allenatori in staffetta è quello che mostra la forza tranquilla della. La via maestra è quel 4-3-3 e la percorre ...