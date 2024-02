Cooperative | startup di giovani under 35 | plafond di 500mila euro da Fondosviluppo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ammonta ailmesso a disposizione daper sostenere con un percorso di avvio e formazione manageriale, le start-upcostituite in prevalenza da35. Confcomunica che il bando, ribattezzato ‘Creare.coop’, è promosso a livello nazionale in collaborazione con iimprenditori di Conf. ”Si tratta di un investimento molto importante e di una grande opportunità che viene offerta – commenta il presidente di ConfEmilia Romagna, Francesco Milza – per trasformare le idee imprenditoriali dei nostriindove poter promuovere quei valori di mutualità, condivisione e ...

