Contrordine in Procura dopo 7 anni e mezzo | assist alla Ong | come salvano la Iuventa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)settedall'inizio del procedimento, ladi Trapani cambia idea e chiede l'archiviazione per i quattro membri dell'equipaggio di, la nave dell'ong tedesca Jugend Rettet, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il dissequestro della nave. A sua volta il governo italiano, che si era costituito parte civile e aveva chiesto un risarcimento, si è rimessodecisione del tribunale e ha abbandonato l'udienza di ieri, proseguita con la presentazione delle memorie finali della difesa. Secondo i pm, infatti, «il fatto non costituisce reato». La decisione dellanon è vincolate e adesso dovrà esprimersi il giudice. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Soddisfatta la ong tedesca: «Che in otto ...