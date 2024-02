Controlli al Centro direzionale | nel mirino ‘ampliamenti’ esterni di attività commerciali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Unità operativa San Lorenzo della Polizia locale di Napoli sono intervenuti neldove tre esercizi di somministrazione sono stati verbalizzati perché avevano installato nello spazio antistante le propriestrutture delle dimensioni variabili tra i 40 e i 100 metri quadrati chiusi interamente su tutti e quattro i lati. Le strutture erano asservite ai locali che avevano cosi ampliato la superficie destinata alla somministrazione per i clienti ed erano ancorate al suolo in modo stabile con bulloni, composte tutte in travi di alluminio e tendoni di materiale plastico e ospitavano al loro interno tavoli, sedie, impianti audio-video, impianti di illuminazione a led e impianti di climatizzazione e riscaldamento. In considerazione del fatto che questi manufatti erano ...