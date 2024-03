“Contratto firmato” | clamoroso Salah | lascia la Premier

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La prossima estate potrebbe vedere diversi movimenti tra i top player del calcio mondiale. Arriva ilannuncio sul futuro di, che sarebbe pronto a salutare laLeague. Mancano ancora diversi mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma come accade ogni anno, si inizia a parlare del futuro di diversi giocatori già dopo la sessione invernale. La prossima estate vedrà muoversi diversi top player, tra cui su tutti Kylian Mbappè a parametro zero. Oltre al fuoriclasse francese, si vocifera che diversi top player potrebbero cambiare clamorosamente squadra. Nelle ultime ore è spuntata la clamorosa rivelazione sul futuro di Mohamed, che potrebbe salutare il Liverpool proprio come Klopp.potrebbere laLeague: c’è il ...

Industria alimentare, aumento di 280 euro e taglio dell’orario di lavoro di 4 ore: Sul fronte dell’orario di lavoro, fermo da 30 anni a livello nazionale, a partire dal 1° gennaio 2026 gli addetti che svolgono turni di 18 e 21 ore avranno una riduzione di 4 ore a cui si ...distribuzionemoderna.info

NBA - I Los Angeles Lakers aggiungono un lungo al roster: Il free agent ha firmato un Contratto two-way e andrà di fatto a allungare le rotazioni in un momento in cui Christian Wood è fermo per infortunio, così come il rookie Colin Castleton (quest'ultimo ...pianetabasket

Monteprandone, salari più alti e la 14esima mensilità: E &C, contratti a novanta dipendenti: MONTEPRANDONE - Ben 90 dipendenti della E&C logistica hanno firmato il Contratto collettivo nazionale sul trasporto merci e logistica acquisendo tutti i diritti previsti dalla legge. Un obiettivo ...corriereadriatico