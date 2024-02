Continuano le polemiche per le aggressioni di Pisa e Firenze Il Ministro Piantedosi senza vergogna | Cariche per garantire l' incolumità degli agenti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ben venga che la politica del 2024 non porti avanti il linguaggio doroteo, barcocco e incomprensibile della Prima Repubblica, ma certe volte si sente la mancanza di quei lunghissimi discorsi democristiani che conciliavano il sonnodire alcunché. Come non preferire i soporiferi monologhi del fu

Metà Lega vuole la testa di Salvini, Stefani: «Parla ancora chi ha perso tutti i congressi»: Ora invece prosegue l'asse tra Stefani e i due sottosegretari padovani Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, che da Roma comunque Continuano a tenere le fila ... bisogna lavorare e non fare polemica – ...padovaoggi

Il Milan e il mal di Lega Lombarda: ko fatali con Inter, Atalanta e Monza. Pioli s’arrende: “Per lo scudetto è finita”: Perché in questo le statistiche sono impietose: nell'unica sfida stagionale con l'Inter è arrivato il doloroso 1-5, con l'Atalanta è stato appena raccolto un pareggio (1-1 con polemica per il rigore ...repubblica

"I poveri mangino i cereali a cena". Il multimiliardario Ceo di Kellogg’s fa arrabbiare tutti: Cereali per cena «I cereali a cena sono molto in voga, e ci aspettiamo che il trend continui fin tanto che i consumatori ... oltre ai 4 milioni in incentivi. Le polemiche Ricordate lo slogan tax the ...gamberorosso