Conte glissa sulla grillina che giustifica gli sputi alla Polizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Settimana scorsa scorrendo il mio social ho trovato la pagina invasa da persone, amici, conoscenti, che hanno ripostato la famosa nota del Quirinale con cui Mattarellastava l’uso dei manganelli contro gli studenti a Pisa. Ieri sera e stamattina ho controllato ancora per vedere quanti avessero riportato e condiviso la nota del Quirinale con cui Mattarella esprimeva la sua vicinanza ai poliziotti aggrediti da alcuni antagonisti a Torino: zero. Nessuno, manco mezzo, manco per sbaglio. La cosa, lo ammetto, non mi ha sorpreso nemmeno un po’, anzi, ne ero certo. L’utilizzo delle parole dei potenti a seconda della situazione è una prassi consolidata in Italia. Come quelli che plaudono al Papa quando parla dei migranti e ricorda il dovere di accogliere tutti e poi fare finta di niente quando poco dopo lo stesso Pontefice ribadisce il suo No all’aborto. quindi se ...