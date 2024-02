Conte | Con il Pd stiamo costruendo alternativa di governo puntando su temi comuni

ROMA (ITALPRESS) – “Io leader dell’area progressista dopo la vittoria di Todde in Sardegna? E’ una questione che appassiona tanto i giornali, ma a me e al ... (ildenaro)

Lorenzo Del Pinto , ex giocatore del Benevento targato De Zerbi- Farioli , ha rilasciato delle dichiarazioni su uno degli obiettivi del Napoli Di De Laurentiis. ... (serieanews)

Giovanni Cobolli - Gigli , ex presidente della Juve ntus, ha parlato dei temi caldi in vista di Napoli- Juve , big match della ventisettesima giornata,... (calciomercato)

Fedez, il Codacons si scusa con rapper: "Mai detto che è un evasore": abbiamo letto con la massima attenzione la Vs ... Vogliamo ricordare, sul punto, come fu l’allora Premier Giuseppe Conte ad incaricare il Sig. Fedez e sua moglie a sensibilizzare, attraverso le ...tg.la7

REGIONALI, M5S: GIUSEPPE Conte IN ABRUZZO, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI: L’AQUILA – Di seguito l’agenda di domani, primo marzo, del presidente del M5S Giuseppe Conte, in Abruzzo a sostegno di Luciano ... Provincia in corso Marrucino 97); 11.30 – incontro con medici e ...abruzzoweb

Conte a La7: “Dopo 2 anni ancora inseguiamo vittoria militare sulla Russia. La soluzione non è l’escalation, si investa in negoziati”: “Qualche ora fa è stata votata la risoluzione al Parlamento europeo, quella risoluzione del Parlamento europeo votata da tutte le forze politiche, anche italiane, meno che dal Movimento cinque Stelle, ...ilfattoquotidiano