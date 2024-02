Consob | l' Ia contro i rischi di insider trading

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Esplorare le soluzioni che le nuove tecnologie, basate su applicazioni di intelligenza artificiale, possono offrire a supporto della vigilanza sui mercati, in particolare per l'identificazione di potenziali casi di. E' il tema che affronta il nuovo quaderno Fintech della"Tecniche per la riduzione dimensionale dei dati a supporto del rilevamento dei casi di", pubblicato sul sito della commissione. La ricerca, condotta in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, "propone un approccio metodologico diverso rispetto ai precedenti studi che hanno fatto uso di tecniche di unsupervised machine learning: in questo caso, infatti, viene applicata la tecnica di decomposizione e successiva ricostruzione di una serie temporale di dati attraverso l'analisi delle ...