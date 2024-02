“Conseguenze tragiche” Putin evoca l' apocalisse nucleare | armi in massima allerta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un discorso alla nazione e soprattutto ai nemici oltre confine. Il presidente russo Vladimirha parlato davanti all'Assemblea federale russa in quella che, secondo il suo portavoce Dmitry Peskov, può essere considerato il suo messaggio elettorale in vista delle presidenziali di metà marzo: «Lenucleari russe strategiche sono in stato die i tentativi di un nuovo intervento in Russia rischiano di scatenare un conflitto su larga scala con l'uso dinucleari» che avrà «molto piùche in epoche passate». «L'Occidente sta cercando di trascinare la Russia in una nuova corsa agli armamenti, ripetendo così lo scenario degli anni Ottanta», ma «gli oppositori della Russia devono ricordare che essa dispone di ...

