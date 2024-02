Conferenza stampa Pioli | «Il campionato è chiuso»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024): le parole del tecnico rossonero prima della trasferta contro la Lazio diStefanoha parlato nella consuetapre-partita in occasione della sfida dell’Olimpico del Milan contro la Lazio. Di seguito alcuni spunti.FINITO – «Credo di sì, per il primo posto sì. L’Inter sta facendo un percorso incredibile. Nella settimana hanno avuto Fiorentina, Juventus e Roma, superato quello credo sia finita». L’INTER VINCE LO SCUDETTO NEL DERBY COL MILAN – «Voi siete dei fenomeni a far perdere energie e concentrazione su cose troppo lontane, il 21 aprile. Ora abbiamo la Lazio, tanti obiettivi da centrare, uno è domani sera. Quando arriveremo alla partita col Verona che ci sarà la sosta ...