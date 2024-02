Conegliano-Eczacibasi Istanbul | Champions League volley femminile | quando la semifinale | date | programma | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)affronterà l’nelladella2023-2024 di. Le Campionesse d’Italia hanno detronizzato il VakifBank, surclassando le Campionesse d’Europa con un doppio 3-1. Le Pantere dovranno ora vedersela con un nuovo ostacolo turco, ovvero le Campionesse del Mondo che ai quarti hanno battuto Scandicci in un doppio tie-break. La corazzata veneta ha tutte le carte in regola per battere le Tigri e raggiungere l’atto conclusivo della massima competizione continentale. A trascinareci saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, la centrale Sarah Fahr e , il libero Monica De Gennaro. Le ragazze di coach ...