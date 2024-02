Concerto per i cento anni dalla morte di Puccini con il Duo Pollice

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 – Sabato 2 marzo, ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande) va in scena un nuovo appuntamento con la stagione cameristica dell’Associazione Le 7 Note. Si esibirà inil duo pianistico a quattro mani formato dai fratelli Aurelio e Paolo, che proporrà un programma interamente basato su trascrizioni d’opera di Giacomo, nel centenario delladel celebre compositore toscano. In programma arie tratte da alcune delle opere più note, da Manon Lescaut a La Bohème, da Tosca a Madama Butterfly. Aurelio e Paolosi sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, ...

L’EVENTO. Sabato 2 marzo alle 16 in Sala Piatti in Città Alta, un racconto di Marco Buscarino dedicato a Shakespeare diventa uno spettacolo. (ecodibergamo)

Fabio Concato fa il pieno di spettatori e applausi al Comunale di Sassari: Sei anni dopo, un altro Concerto memorabile in un Teatro Comunale di Sassari ... che ha diretto anche l'ensemble. Fabio Concato ha detto: «Per me è una grande emozione cantare le mie canzoni con ...unionesarda

Auguri per 232/o compleanno a Rossini dai Beatlesiani d'Italia: "Ma sono lieti di farlo oggi - si legge in una nota - e a maggior ragione per il fatto che Pesaro è per tutto il 2024 ... prima che si aprisse il sipario sul Concerto dei Beatles, ancora con Pete Best ...spettacoli.tiscali

Candlelight: omaggio a Vasco Rossi, Concerto a lume di candela: La serata prevede due concerti, alle 19.30 e alle 21.30, con protagonista il pianista Luca Morelli: la scaletta spazia da Vita spericolata a Ogni volta, da Sally a Ridere di te, da Gli angeli a Senza ...mentelocale