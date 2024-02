Con la moto da cross sulla pista ciclabile Multati quattro minorenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Montelupo Fiorentino, 29 febbraio 2024 –perché percorrevano lacon lada. I protagonisti sono, tre di Firenze e uno di Montespertoli, fermati in zona Bramasole a Montelupo Fiorentino. Le famiglie deisono state contattate e per iè scattata una multa per violazione del codice della strada di transito di mezzi su. Proprio nella zona di Bramasole è stato realizzato un intervento finalizzato dal Ministero dell'Ambiente per ridurre il rischio idraulico e per lasciare spazio al torrente, con il contributo del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. L'area è abitata da numerose specie animali ed è oggetto di un piano di ...