(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’Iintervista Cristiana Capotondi, l’attrice interpreta l’astrofisica in «Margherita delle stelle» (il 5 marzo su Raiuno). «Che coraggio, modello per le donne»

L'attrice con Cesare Bocci per la regia di Giulio Base "Un romanzo di formazione, il percorso di vita di una donna e di una scienziata". Così Cristiana ... (sbircialanotizia)

Epic Games ha commentato in modo ufficiale la notizia che vuole il gruppo ransomware Mogilevich aver effettuato un attacco hacker al publisher di Fortnite, ... (game-experience)

"Con la Hack ho viaggiato nello spazio della libertà": ma ha avuto anche la forza e il coraggio di porsi in contrasto con le usanze del tempo in cui le donne potevano aspirare solo a diventare mogli o madri». Infatti il film si sofferma sulla Hack come ...ilgiornale

RaiUno e Raiplay. “Margherita delle stelle”, biopic su Margherita Hack: Diretto da Giulio Base, con attrice protagonista Cristiana Capotondi nella parte di Margherita Hack, arriverà in prima serata il 5 marzo su Rai Uno e poi su Raiply.dazebaonews

Cristiana Capotondi: «Ho detto no a tante offerte per scegliere ruoli che mi somigliassero»: Un nuovo personaggio si aggiunge alla galleria di donne forti e realizzate portate sullo schermo da Cristiana Capotondi: è Margherita Hack, la famosa astrofisica scomparsa a 91 anni nel ...ilgazzettino