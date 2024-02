Comunità energetiche rinnovabili | il MASE rende note le regole per accedere agli incentivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le norme operative perlegati alle(CER) sono state ufficialmente approvate. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al documento del GSE, il quale regolamenta le procedure e i tempi per fruire dei benefici economici stabiliti dal decreto di incentivo del CER. Queste disposizioni sono consultabili non solo sul sito delma anche su quello del GSE. Verso l’attivazione dei portali per leIl Ministro Gilberto Pichetto sottolinea l’importanza di un lavoro tecnico significativo, affermando: “Questo importante lavoro tecnico ci permette di procedere a ritmo serrato verso il nuovo step, l’apertura dei portali dedicati ...