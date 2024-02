Comunicato sindacale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ancora tagli in Condé Nast Italia. L'azienda hanuovi esuberi, senza che sia stato dichiarato alcuno stato di crisi e senza che sia stato condiviso alcun piano industriale e/o editoriale, inquadrando piuttosto i tagli all'interno di un’operazione di efficientamento richiesta dagli Stati Uniti. Dove stiamo andando? Dal 2021 è in atto una vasta riorganizzazione internazionale che è costata un altissimo numero di uscite tra giornalisti e grafici editoriali. Ad oggi in Condé Nast i giornalisti sono solo 44 distribuiti su 6 testate mentre il corpo dei grafici editoriali è stato ridotto costantemente e pesantemente. L'azienda richiede qualità e autorevolezza dei contenuti, e dice di supportare il «grande giornalismo», ma nel contempo pensa di poter fare a meno di altri professionisti. CdR ed RSU ricordano i pesanti carichi lavorativi e si teme ancora una volta che ...

