Compra un iPhone per strada ma dentro il pacco trova tre brick di succo di frutta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Jesi (Ancona), 29 febbraio 2024 - Era convinto di aver fatto un affare acquistando l’15 Pro Max usato che gli era stato offerto a un prezzo stracciato di 500 euro. Ma aprendo ilsi èto l’amara sorpresa: al posto del cellulare c’erano tredidi. La truffa si è consumata ieri pomeriggio in zona Porta Valle ai danni un giovane del Bangladesh regolarmente residente in città. La polizia locale, richiesto l’intervento da parte dell’extracomunitario, è riuscita con una indagine lampo a risalire al responsabile del reato che è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria. Il ragazzo, 27 anni, era in sella alla propria bicicletta e stava percorrendo Via Giacomo Acqua quando è stato affiancato da una Fiat Panda di colore chiaro a bordo della quale vi ...