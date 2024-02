Commissione David Rossi L’annuncio alla Camera | Prima riunione il 5 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il vicepresidente dellaGiorgio Mulè, da presidente facente funzioni, ha annunciato ieri a fine seduta che "il 5sarà convocata lad’inchiesta sulla morte diper procederesua formazione enomina dell’Ufficio di Presidenza". Un annuncio subito rilanciato da Tiziana Nisini, deputata della Lega, e da Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, che faceva parte dellasu. "Inizieremo di nuovo quanto interrotto in senoscorsa Legislatura - ha aggiunto in una nota Rizzetto, ancheluce di importanti novità e notizie che in questi giorni sono emerse". Il riferimento è, ovviamente, alle ...