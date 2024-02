Comitato Basilea | faro su rischi a banche da immobili

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le "turbolenze" possibili per il comparto bancario globale e in particolare iprovenienti dal settoreare commerciale e dal crescente ruolo del credito privato non bancario sono due degli alert sottolineati daldiriunitosi a Madrid. Come si legge in una nota i componenti delhanno esortato lee le autorità di vigilanza "a mantenere la guardia alta per iemergenti in queste aree".

Musica: Cidim fa volare all'estero il jazz di Ionata e Pancella: Si chiama 'Suono Italiano - Jazz Session' ed è il progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) per portare all’estero i migliori interpreti italiani del Jazz. Protagonisti della pr ...adnkronos

CIDIM porta il jazz di Ionata e Pancella in Europa e non solo: oltre 30 concerti in 3 continenti per far ascoltare il talento italiano: Si chiama Suono Italiano - Jazz Session ed è il progetto promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica per ... Marsiglia, Monaco e Basilea e in Giappone come Tokyo e Kobe, con una parentesi di ...ilmessaggero

Fasnacht, il Carnevale delle lanterne a Basilea: (Alias) Il Carnevale in maschera più imponente e più eccentrico della Svizzera, con un'anima profondamente artistica, patrimonio immateriale dell'Unesco. Di Arianna Di Genova ...ilmanifesto