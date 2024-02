Come scegliere l' impastatrice | guida all' acquisto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La panificazione, cioè il processo che porta dalla farina alla nascita di una pagnotta di pane, è molto affascinante e, per molti versi, è una vera e propria arte, che richiede un minimo di competenze tecniche e di manualità, soprattutto quando si parla dell’impasto e della relativa lievitazione. Ad ogni modo c’è chi non gradisce troppo sporcarsi le mani di acqua e farina e che, in generale, gradisce che siano le macchine a fare quello che per molti è un “lavoro sporco”. Ecco dunque che in questo secondo caso i più “pigri” possono fare riferimento ad un elettrodomestico preziosissimol’, chiamato in alcuni casi planetaria, in grado di formare in breve tempo un bell’impasto che andrà poi fatto riposare e infilato nel forno. Alla luce delle sue importanti dimensioni e delle diverse funzionalità che essa ci offre, è importante ricordare ...