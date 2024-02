Come riconoscere i Vas | i servizi telefonici che si attivano con un SMS e prosciugano il credito

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 322 milioni di euro in un'inchiesa sui Vas,a pagamento attivati tramite SMS. Secondo gli investigatori, le società indagata erano in grado di attivare fino a 40.000 nuove utenze ogni giorno.

Ance Palermo premia dieci imprese edili storiche con più di 30 anni di attività: Il riconoscimento di oggi vuole essere un piccolo valore aggiunto al cammino di queste aziende Come realtà che operano sul territorio e Come imprese di Ance Palermo che credono nella forza associativa ...palermotoday

Salute, Patriarca (Fi): obesità sia riconosciuta Come malattia cronica: Roma, 29 feb - “Intanto è importantissimo il riconoscimento dell'obesità Come malattia e Come malattia cronica, perché bisogna superare anche lo stigma legato a questa patologia che non è la ...9colonne

Pro Vita Famiglia in piazza per i diritti del concepito: "Ogni nascituro è un essere umano a tutti gli effetti e dunque deve avere una propria capacità giuridica e propri diritti" dichiara il portavoce Jacopo Coghe - ...romadailynews