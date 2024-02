Come nacque il legame tra Usa e Cina maoista

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ben lungi dall’essere qualcosa di non ponderato, ben lungi dall’essere un colpo d’ala, l’idea di allacciare rapporti con lacomunista di Mao era nella mente di Richard Nixon da tempo, addirittura dall’anno precedente la campagna elettorale del 1968. Ne aveva infatti scritto nell’ottobre 1967 in Foreign Affairs. Una volta in sella, il presidente repubblicano operò compiutamente in tale direzione. Certamente, fra i molti provvedimenti, tra le molte iniziative intraprese, importante oltre ogni dire la decisione di votare contro ma di non porre il veto alla risoluzione dell’Onu che ammetteva nel consesso lanel contempo includendola al posto di Taiwan nel Consiglio di Sicurezza. Correva l’anno 1971 che, in quest’ambito, sarà caratterizzato dalla strombazzata visita della squadra americana di tennis da tavolo nel paese asiatico (la cosiddetta ...