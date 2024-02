Come l’IA influenza le elezioni I casi di Corea del Sud e Bielorussia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ci sono diversi modi per sfruttare l’intelligenza artificiale nella politica, alcuni positivi e altri negativi. È un assunto espresso più volte e dueconcreti per avvalorarlo arrivano dalladel Sud e dalla. Paradossalmente, però, guardando ai sistemi che li governano, il primo è un esempio negativo mentre il secondo rappresenta un barlume di speranza per la democrazia. “Io, Yoon Suk-yeol, ho fatto rispettare le leggi che vessano la nostra nazione. Ho rovinato il nostro Paese e fatto soffrire la sua gente aggrappandomi a un’ideologia che si discosta dal buon senso”. A dirlo è un finto presidente sudno, creato appositamente con il deep fake per confondere la cittadinanza e diffondere notizie false. Prima che venisse censurato, aveva spopolato sui social network, venendo riprodotto a profusione ...