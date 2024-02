Com’è la mitraglietta rubata ai carabinieri a Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – E’ caccia aperta ai ladri di mitragliette e munizioni rubate dall’auto deimartedì sera, 27 febbraio, mentre i militari erano impegnati a sedare una lite in famiglia a San Nicolò di Argenta, in provincia di. In realtà solo una delle due armi è stata poi portata via dall’auto, insieme a 170 proiettili in tutto. MaquestaM12:l’armaaiLa Beretta M12 è una pistola mitragliatrice a munizionamento 9 × 19 mm Parabellum, progettata e fabbricata dalla Beretta, ideata nel 1959 e prodotta a partire dal 1961 sino al 2004. “Viene utilizzata nel servizio istituzionale”, come spiega il maggiore Diego Alessandro Tanzi. Nella pratica per i ...