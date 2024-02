Come immagini l’insegnamento linguistico nella classe del futuro? Scoprilo agli eventi formativi di LanguageCert alla fiera Didacta 2024!

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 febbraio 2024), ente certificatore approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e all’avanguardia nel settore della valutazione linguistica, sarà presente dal 20 al 22 Marzo 2024, a Firenze (Fortezza da Basso),, dove presenterà una serie diinnovativi ed esclusivi sul tema “Imagining the Language Classroom of the Future”. Questisi L'articolo .