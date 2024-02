Colpaccio in Rai | torna la conduttrice più amata | cresce l’attesa tra i fan

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una notafarà capolino in RAI inaspettatamente. C’è attesa tra i fan per scoprire cosa racconterà della sua storia. Sapete chi sarà ospite da Mara Venier a Domenica In? Unache da un anno si è allontanata dai riflettori di Canale 5 per una chiara scelta di Piersilvio Berlusconi. Parliamo di Barbara d’Urso. Clamoroso ritorno in RAI di una(Cityrumors.it)Sui social si preannuncia un ritorno in TV anche se su una rete diversa da quella in cui siamo abituati a vederla. Barbara d’Urso è pronta per essere ospitata da Maria Venier a Domenica In. Dobbiamo fare un passo indietro fino all’estate 2023 quando laMediaset ha espresso il suo dolore, sgomento e rabbia per l’addio a Pomeriggio 5. Un addio forzato, una scelta di Pier Silvio Berlusconi annunciata al pubblico prima che alla ...