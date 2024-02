Code 8 | Parte II | la spiegazione del finale che apre ad un terzo capitolo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quante volte accade che un secondorisulti essere addirittura migliore del primo? A conti fatti e considerando le esperienza pregresse di alcune “saghe”, le possibilità di centrare questo obiettivo sono effettivamente poche. Per questo motivo, dunque, la struttura narrativa e, soprattutto, la capacità di evoluzione del personaggio proposta da8:II (di cui trovate la nostra recensione) stupisce in senso assolutamente positivo. In modo particolare a saltare agli occhi è la modernità del racconto e, soprattutto, la drammatica attualità dei temi trattati. Il regista Jeff Chan, infatti, grazie al personaggio ambiguo di Connor Reed e ai suoi poteri, narra una storia con dei sottotetti politici e sociali ben precisi che rifletto alcuni eventi della cronaca. Tra tutti, ovviamente, salta agli occhi il rapporto complesso ...