Clima | rischio di temperature record per il passaggio di El Niño

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Molte aree del mondo, come il Golfo del Bengala, le Filippine e il Mar dei Caraibi, ma anche Amazzonia e Alaska, rischiano di sperimentaredell'aria fino a giugno 2024: il responsabile è l'attualedi El, il fenomenotico periodico che si verifica in media ogni cinque anni, provocando un forte riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano Pacifico nel periodo compreso fra dicembre e gennaio, e che ha effetti suldi tutto il pianeta. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze Meteorologiche, secondo il quale c'è una probabilità stimata al 90% che il fenomeno si traduca inmedie globali elevate, nel caso in cui Elsi ...